أكدت هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان، على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في مدينة صيدا جنوب لبنان، وتوفير بيئة آمنة لعودة النازحين.

جاء ذلك، في بيانٍ لها، تلقته ""الرسالة نت" اليوم الخميس، عقب عقدها اجتماعًا في مقر الاتحادات والمنظمات الشعبية الفلسطينية في صيدا.

وشددت هيئة العمل على ضرورة بدء عمل لجنة التحقيق المشكلة برئاسة اللواء معين كعوش، من أجل التحقيق بعملية اغتيال قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني أبو أشرف العرموشي.

وعدّلت على اللجنة الميدانية لمتابعة تنفيذ وقف إطلاق النار، بحيث تضم مندوبين عن لجان الأحياء يتم تسميتهم من قبل الهيئة في اجتماع يوم غدٍ الجمعة، من أجل الوقوف أمام الخروقات التي تحصل.

وبحسب البيان، فقد تم الاتفاق على بقاء هيئة العمل الفلسطيني المشترك تتابع تنفيذ جميع ما تم إقراره وصولاً لتحقيق يق ما تم الاتفاق عليه بشكلٍ نهائي.

وخلال الاجتماع، تلقت الهيئة اتصالين مهمين من رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد، اللذين أثنيا على جهود عمل الهيئة.

ودعا الطرفان إلى متابعة العمل بموقف موحد من أجل تحقيق تثبيت وقف إطلاق النار، وإعادة الحياة إلى طبيعتها في مخيم عين الحلوة، وفقًا للبيان.

وتصاعدت حدة الاشتباكات يوم الأحد 30 يوليو/ تموز المنصرم، بعد مقتل قائد إحدى المجموعات المسلحة التابعة لحركة "فتح" داخل المخيم مع أربعة من مرافقيه، واستخدم المسلحون أنواعًا مختلفة من الأسلحة الخفيفة والثقيلة، بما في ذلك القذائف الصاروخية.

وخلّفت الاشتباكات الأخيرة، نحو 12 قتيلاً وعشرات الإصابات ومئات النازحين.

ويعد مخيّم عين الحلوة أكبر المخيّمات الفلسطينيّة في لبنان، ويعيش فيه أكثر من 54 ألف لاجئ فلسطيني مُسجّلين انضمّ إليهم في السنوات الأخيرة آلاف الفلسطينيّين الفارّين من سوريا، وسط أوضاع معيشية وأمنية متردية.

وهناك أكثر من 180 ألف فلسطيني مسجّلين لدى "أونروا" في لبنان، ويعيش معظمهم في واحد من 12 مخيّماً رسمياً للاجئين.