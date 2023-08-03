"غالانت" يقلل من خطورة خيمة حزب الله على الحدود

قلل وزير جيش الاحتلال ، يوآف غالانت، من خطورة قضية خيّم تنظيم حزب الله اللبناني، المقامة في مزارع شبعا جنوب لبنان.

وقالت قناة "كان" العبرية، اليوم الخميس، إن الوزير غالانت حاول هذا الأسبوع التقليل من أهمية قضية خيمة حزب الله التي أقيمت على منطقة خاضعة للسيطرة الإسرائيلية في مزارع شبعا قبل أشهر.

وبحسب "كان" فإن "غالانت" وصف خلال اجتماع لجنة الخارجية والأمن المنعقد هذا الأسبوع، القضية بأنها "حادثة صغيرة وغير استراتيجية".

وفي 21 يونيو/ حزيران الماضي، قالت قناة "كان"، إن قوة من حزب الله، دخلت إلى مزارع شبعا المحتلة، وأقامت موقعا عسكريا مسلحا هناك"، في إشارة للخيمتين.

وفي 5 يوليو / تموز المنصرم، قالت وسائل إعلام لبنانية، إن الحزب أزال خيمة واحدة نُصبت داخل الخط الأزرق في جرود بلدة كفر شوبا جنوب لبنان، وأبقى على الخيمة التي نصبت داخل الأراضي اللبنانية شمال الخط الأزرق الذي وضعته الأمم المتحدة.

و"الخط الأزرق"، حدود وضعتها الأمم المتحدة بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من الجنوب اللبناني عام 2000، إلا أن إسرائيل حاولت أكثر من مرة خرقه.