برلماني جزائري: لا نثق بالسلطة ونتابع تفاصيل منحة إعمار جنين

قال نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري يوسف عجيسة، إن بلاده ستتابع تنفيذ المنحة التي خصصّتها لإعمار مخيم جنين، وتقدر بـ30 مليون دولار.

وأوضح عجيسة لـ"الرسالة نت" إنّ بلاده للمرّة الأولى توجه تخصيصا للدعم المقدم، وهي أيضا للمرة الأولى تتابع بشكل تفصيلي.

وأضاف: "التقارير الواردة حول سلوك السلطة فيما يتعلق بإدارة المنح مثار شكوك، ولهذا نحن لا نثق بإدارة السلطة لهذه المنحة دون متابعة من طرفنا".

وبيّن عجيسة أن بلاده لديها القناعة الكاملة بضرورة وصول المنحة لأصحابها ومستحقيها، وفق ما خصصّ لها، دون أن يتم التلاعب في ذلك، "هذا ما نحاول دائما التأكد منه واليقين من الوصول إليه بدرجة كبيرة".

وتبرعت الجزائر بـ30 مليون دولار لإعادة إعمار مخيم جنين، عقب الاجتياح الأخير الذي تعرض له المخيم من سلطات الاحتلال.