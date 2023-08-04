إصابة رئيس هيئة مقاومة الجدار باعتداء الاحتلال عليه بسلفيت

أصيب رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، اليوم الجمعة، إثر اعتداء قوات الاحتلال عليه في بلدة ديراستيا غرب مدينة سلفيت شمال غرب الضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتدت على رئيس الهيئة مؤيد شعبان بالضرب المبرح، وأطلقت الغاز السام المسيل للدموع صوبه، وصوب المشاركين في المسيرة الأسبوعية التي تقام في ديراستيا.

وبحسب المصادر ذاتها، جرى نقل "شعبان" إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتشهد عدة مناطق في الضفة أيام الجمعة فعاليات ومسيرات أسبوعية رافضة للاستيطان، والتي تنتهي غالبا بمواجهات مع قوات الاحتلال التي تستخدم الرصاص الحي والمطاطي والقنابل الغازية والصوتية لتفريق المتظاهرين.