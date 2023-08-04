الجهاد: قوى تتآمر على المقاومة وتحاول إشغالها في ساحات متعددة

أكدّ القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر حبيب، وجود قوى تتآمر على المقاومة وتحاول إشغالها ووضع العصي في دواليبها، في ساحات متعددة، خاصة في الضفة والقطاع والمخيمات الفلسطينية في لبنان.

وقال حبيب لـ"الرسالة نت": "هذا جهد إجرامي لا يتوقف، فالمقاومة دائما مستهدفة من أطراف لا تؤمن بها، وتتناقض معها في مشروعها، وهي دائما تكيد لها وتحاول إحباطها وعرقلة الفعل المقاوم".

وأكدّ ضرورة ألّا يعيق ذلك المقاومين، مضيفا: "يجب ألّا يلتفت إليه أحد، مع وجوب بقاء الحذر والاحتياط؛ لأن هذه القوى مدعومة من الخارج وتتحرك بأوامر أطراف تعادي شعبنا ومقاومته".

وتابع: "المقاومة ستمضي غير آبهة بهذا الكيد والمؤامرات، وعلى العقلاء أن يدركوا هذه الترهات التي تحاول إعاقة المسير، وشعبنا يعرف كيف سينتصر عليها ويتجاوزها".

وحرضّ الاحتلال مع مجموعة من الأشخاص المتهمين بالتورط في التخابر معه ومع أجهزة أمن السلطة التي تنسق أمنيا معه، لإثارة الفلتان الأمني في قطاع غزة.

ترافق ذلك مع اشتباكات دامية يشهدها مخيم عين الحلوة، بعد زيارة ماجد فرج مسؤول مخابرات السلطة إلى لبنان، وفشله في تحريض الدولة اللبنانية على المخيمات.

واتهمت أطراف لبنانية متعددة، فرج بالوقوف خلف الفتنة التي يراد منها التحريض على المقاومة في المخيمات.

وتتقاطع هذه الاشتباكات مع استمرار الاعتقالات السياسية بمخيمات الضفة المحتلة.