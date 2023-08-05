هجوم على ناقلة نفط روسية في البحر الأسود

أعلنت الوكالة الفدرالية الروسية للنقل البحري، اليوم السبت، أن ناقلة نفط روسية تضررت جراء هجوم في البحر الأسود. ويأتي الهجوم -الذي وصفته مصادر أوكرانية بأنه عملية خاصة- بعد يوم من استهداف سفينة حربية روسية بالمنطقة.

وقالت هذه الوكالة إن الناقلة "إس آي جي" تعرضت لهجوم بزورق مسير بالقرب من شبه جزيرة القرم، وهو ما تسبب بثقب في غرفة المحركات على جانب الناقلة الأيمن.

كما أكد مركز الإنقاذ البحري الروسي في نوفوروسيسك أن الناقلة تعرضت لهجوم بمركبة بحرية مسيرة بالقرب من مضيق كيرش، مشيرا إلى أنه لم يصب أي من أفراد الطاقم.

وقال المركز إن الناقلة لا تواجه خطر الغرق وإنه لم يحدث تسرب نفطي منها، مضيفا أن قاطرتين وصلتا إلى موقع الهجوم الذي وقع ليلا.

ونقلت وسائل إعلام أوكرانية عن مصادر بإدارة أمن الدولة أن البحرية نفذت عملية خاصة جديدة في البحر الأسود.

وقالت المصادر الأوكرانية إنه تم تفجير ناقلة نفط بالبحر الأسود تنقل الوقود للقوات الروسية، مشيرة إلى أن العملية تمت في المياه الإقليمية لأوكرانيا.

وفي السياق، قال رئيس جهاز الأمن الأوكراني فاسيل ماليوك إن ما يحدث للسفن الروسية وجسر القرم خطوة منطقية وفعالة تجاه العدو، مضيفا أنه إذا أراد الروس وقف الهجمات الأوكرانية فيتعين عليهم مغادرة المياه الإقليمية لبلاده.

ووفقا لتقارير إخبارية أوكرانية ومسؤولين موالين لموسكو جنوب أوكرانيا، فإن مسيّرات أوكرانية هاجمت هذه الناقلة التي كان تحمل علم روسيا.

وقال مسؤول موال لموسكو بالمناطق الخاضعة للسيطرة الروسية في مقاطعة زاباروجيا (جنوب شرق أوكرانيا) إن العديد من أفراد الطاقم أصيبوا بسبب الزجاج المتطاير جراء الهجوم.

ونشرت حسابات أوكرانية على موقع "إكس" (تويتر سابقا) مقطعا مصورا لزورق مسير يتجه نحو الناقلة الروسية، في حين نشرت حسابات روسية صورا تظهر جانبا من الأضرار التي لحقت بالسفينة.

الجزيرة نت