الشبّان يحطّمون ويستهدفون مركبات المستوطنين بالحجارة والزجاجات الحارقة بقلقيلية 

تواصلت المواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الصهيوني في عدّة مناطق اليوم بالضفة الغربية.

وألقى الشبان الحجارة والزجاجات الحارقة صوب مركبات المستوطنين قرب بلدة عزّون شرق قلقيلية.

كما حطم الشبان الثائرون مركبة مستوطنين بعد دخولها للخطأ لمدينة قلقيلية.

وقالت مصادر إن المستوطن الذي قتل الشاب قصى معطان هو "اليشع يراد" وينتمى لحزب بين غفير المتطرف.

وقد ظهر "يراد" في فيديو مسبق يدعو لمحو حوارة عن بكرة أبيها وهو المسؤول عن إقامة البؤرة الاستيطانية على عدة قرى شرق الله.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد أغلقت اليوم السبت، مداخل قرية برقة شرق رام الله، وأعلنتها منطقة عسكرية مغلقة، في أعقاب استشهاد الشاب قصي معطان على مستوطنين الليلة الماضية.

وفرض جيش الاحتلال حصاراً على القرية، خوفاً من وقوع مواجهات بين الأهالي والمستوطنين، عقب استشهاد الشاب معطان.

وشاركت جماهير غفيرة في وقتٍ سابقٍ اليوم، في موكب تشييع جثمان الشهيد قصي جمال معطان (19 عاماً)، والذي ارتقى بنيران عصابات المستوطنين أمس، خلال مهاجمتهم قرية برقة شرق رام الله.