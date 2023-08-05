القيادي علقم يدعو لتصعيد المقاومة ولجم اعتداءات المستوطنين بالضفة 

أكد القيادي في حركة حماس فرحان علقم أن المستوطنين صعّدوا جرائمهم ضد الشعب الفلسطيني بحماية وتشجيع كاملين من حكومة الاحتلال السّاعية لتصدير أزماتها الداخلية على حساب دماء الفلسطينيين.

وأشارَ إلى أن الفلسطينيين في الضفة والذين يتعرضون لأبشع أنواع الجرائم التي ينفذها المستوطنون، يدفعون ثمن الخلافات الصهيونية الداخلية.

وبيّن أن حكومة الاحتلال تسعى لإرضاء المستوطنين المتطرفين وتوفير كل مطالبهم واحتياجاتهم، وهو ما شجعهم لارتكاب المجازر بحق الفلسطينيين.

ونوّه إلى أن المستوطنين وبحماية كاملة من حكومة وجيش الاحتلال الصهيوني، يمارسون انفلاتهم وعربدتهم في قرى ومدن الضفة، ساعين للسيطرة الكاملة عليها.

ودعا إلى تكاتف الجهود من الكل الفلسطيني لمجابهة اعتداءات المستوطنين المتصاعدة في الضفةِ.

وأشاد بالمقاومة الفلسطينية التي تواصل استهداف بؤر وتجمعات الاحتلال في كافة أماكن تواجده في الضفة ردًا على اعتداءات المستوطنين داعيًا للمزيدِ من الردود الفاعلـة للجم الاحتلال ومستوطنيه.

ولفت إلى أن تصاعد المقاومة في الضفة جاء نتيجةً مباشرةً لتصاعد إجرام الاحتلال ومستوطنيه في الضفةِ.