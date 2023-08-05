الكتلة الإسلامية بجامعة الخليل: ننتظر قرارات لجنة التحقيق في الاعتداء على الطالبات

أكدت "الكتلة الإسلامية" في جامعة الخليل، أنها "تنتظر من لجنة التحقيق المشكّلة من مجلس أمناء الجامعة أن تخرج بقرارات جريئة وصارمة، تعالج جذور المشكلة وتضمن حرية العمل النقابي والطلابي في الجامعة وتوقع أقصى العقوبات بكل المعتدين على طالبات الجامعة والصحفيين".

وأضافت الكتلة الإسلامية في الجامعة أن "ميثاق الشرف الذي تم توقيعه اليوم، يعدّ خطوة أولى على طريق تصويب أوضاع العمل الطلابي والنقابي في الجامعة ووقف ممارسات التضييق على أنشطة الأطر الطلابية ومنعها".



واعتبرت الكتلة الإسلامية في تصريح لها أن ميثاق الشرف خطوة مهمّة على طريق منع تكرار الاعتداء الآثم بحق طلبة الجامعة، وإن متابعة تطبيق هذا الميثاق والتطوير عليه مسؤولية الجميع.

وتابعت، "إن تحركنا الاحتجاجي المشروع كان نابعاً من حرصنا على جامعة الخليل وسمعتها ومصالح طلبتها، ودفاعا عن حقنا في العمل النقابي الحر داخل أسوار الجامعة"



كما وجهت الكتلة الإسلامية تحية فخر واعتزاز للطالبات اللواتي تعرضن للاعتداء الآثم ولعائلاتهن الكريمة، ولكل الأصوات الحرة من العائلات والقوى والفصائل والشخصيات التي رفضت الاعتداء وأدانته.



وأعلنت الكتلة الإسلامية مساء اليوم عن إنهاء الاعتصام وتعليق الأنشطة الاحتجاجية بانتظار نتائج لجنة التحقيق.