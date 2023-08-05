القيادي صوافطة يدعو لخطة وطنية لمقاومة المستوطنين والدفاع عن المقدسات

أكد القيادي في حركة حماس فازع صوافطة، أن تصاعد جرائم الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية يستدعي العمل وفق استراتيجية وطنية للدفاع عن الأرض والمقدسات والممتلكات.

وقال صوافطة، إن ما يجري في الضفة بحاجة لخطة وطنية لمقاومة الاستيطان ودعم المزارعين في المناطق والأراضي المهددة بالمصادرة.

وشدد على ضرورة التصدي للمستوطنين من قبل المواطنين كل في منطقته، محملاً السلطة المسؤولية عن الواقع في الضفة الغربية لتمسكها بالحلول السلمية .

وأَضاف أن كل أبناء شعبنا مطالبون بالثبات في نقاط التماس مع المستوطنين، وتشكيل لجان مهمتها الدفاع عن الأرض وردع المستوطنين.

وأصيب مساء اليوم السبت، ثلاثة مستوطنين أحدهم عنصر أمن بحالة حرجة جداً، في عملية إطلاق نار وسط مدينة تل أبيب.

ونفذ فدائي فلسطيني عملية إطلاق نار في تل أبيب بواسطة مسدس، وأصاب 3 مستوطنين بينهم عنصر أمن إسرائيلي أصيب برصاصة في رأسه.

وأطلق منفذ العملية 5 رصاصات على عنصر الأمن الإسرائيلي، وأصابته في الجزء العلوي من جسده.

وحسب المعلومات الأولية فإن منفذ العملية شاب فلسطيني من مدينة جنين، وكان يحمل معه وصية مكتوب فيها بأنه أراد الثأر لهجوم المستوطنين على قرية برقة شرق رام الله الليلة الماضية، واستشهاد الشاب قصي معطان برصاص مستوطن.

واستشهد الليلة الماضية الشاب قصي معطان 19 عاماً من قرية برقة، برصاص المستوطن "إليشا يارد" الذي أطلق النار عليه بشكل مباشر خلال محاولته الدفاع عن أرضه.

وسبق أن دعا القاتل "إليشا يارد" إلى محو حوارة جنوب نابلس عن بكرة أبيها، علماً بأنه ينتمي لحزب "ايتمار بن غفير"، وهو المسؤول عن إقامة البؤرة الاستيطانية الأخيرة على أراضي قرى شرق رام الله.

وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، مداخل قرية برقة شرق رام الله، وأعلنتها منطقة عسكرية مغلقة، في أعقاب استشهاد الشاب قصي معطان.

وفرض جيش الاحتلال حصاراً على القرية، خوفاً من وقوع مواجهات بين الأهالي والمستوطنين، عقب استشهاد الشاب معطان.

بدورها، دعت حركة حماس إلى النفير والعمل بكل الأشكال النضالية لردع المستوطنين وصد عدوانهم، وقطع كل الطرق الالتفافية التي يستخدمونها في العدوان على أهلنا وأرضنا ومقدساتنا.

وزفت الحركة الشهيد البطل قصي جمال معطان، وشدت على يد المقاومين والثوار الذين يدافعون عن كرامة شعبنا في وجه عصابات الإجرام الصهيونية، داعية كل من يحمل السلاح للانتصار لدماء الشهداء والأطفال الأبرياء من أبناء شعبنا.