النائب قرعاوي: اعتداءات أجهزة السلطة تشكل عبئاً على الشعب الفلسطيني

أكد النائب فتحي القرعاوي أن اعتداءات أجهزة أمن السلطة على المواطنين في الضفة الغربية تشكل عبئاً على الشعب الفلسطيني.

وحذر قرعاوي من أن تصاعد وتكرار هذه الانتهاكات في الآونة الأخيرة، تمهد لحالة من الفوضى في الساحة الفلسطينية.

وأشار إلى أن حالة القمع التي تشهدها الضفة الغربية، تقف وراءها شخصيات متنفذة بالسلطة.

واعتقلت أجهزة السلطة مساء اليوم السبت شابين بعد الاعتداء عليهما بالقرب من دوار السينما بمدينة جنين.

وسبق أن أدانت حركة حماس، تصاعد الاعتقالات السياسية وانتهاك الحرمات وتوريع الآمنين، مؤكدة رفضها لهذا النهج الكارثي الذي يزرع الفتنة ويهدد السلم الأهلي.

وطالبت الحركة مكونات شعبنا الفصائلية والحقوقية والأهلية كافة بالوقوف صفا واحدا في وجه هذه الفئة المتنفذة في السلطة، والتي ترى نفسها فوق القانون.

وشددت على ضرورة وضع حد لتلك الفئة، ليتمكن شعبنا من التفرغ لمقاومة الاحتلال ومواجهة سياساته الإرهابية، ومخططاته التهويدية.