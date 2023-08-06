(كتلة الصحفي) تستنكر استمرار اعتداء السلطة على الصحفيين في الضفة

استنكرت (كتلة الصحفي)، مساء السبت، استمرار أجهزة السلطة بالاعتداء على الصحفيين ومنعهم من ممارسة عملهم الصحفي.

وقالت الكتلة، في بيان وصل الـ"الرسالة نت"، :"خلال الأيام الأخيرة زادت تلك الأجهزة من عدوانها على الصحفيين وبشكل عنيف وللأسف جاء ذلك خلال مسيرة وطنية في جنين ابتهاجا بعملية تل ابيب، التي من أجل فضها أطلقت أجهزة الأمن الرصاص الحي و قنابل الغاز وأصيب خلالها الصحفيين علي السمودي ومحمد عابد بإصابات متوسطة".

وأضافت: "هذا الاعتداء الآثم على الصحفيين أثناء ممارسة عملهم المهني مرفوض ومدان ونطالب بمسائلة تلك الأجهزة الأمنية على استهداف الطواقم الصحفية".

وأشارت الكتلة إلى أنها تابعت هذا الاعتداء الآثم بكل أسف في ظل غياب الحريات في الضفة والصمت الغير مبرر من قبل المؤسسات الحقوقية.

وطالبت الفصائل الفلسطينية بتحميل السلطة الفلسطينية المسئولية الكاملة عن الاعتداء المتواصل بحق الصحفيين، وتؤكد على ضرورة ان يكون للصحفي الفلسطيني نقابة مهنية وطنية تحميه.

كما واستنكرت كتلة الصحفي اعتداء الاجهزة الأمنية في الخليل على بيت الكاتبة الصحفية لمى أبو خاطر وتدعو إلى حمايتها من تغول السلطة عليها ومحاسبة المعتدين.

ودعت الاتحاد الدولي للصحفيين والاتحاد العربي للصحفيين بالوقوف أمام مسؤولياتهم لحماية الصحفيين الفلسطينيين في الضفة المحتلة من الاعتداء المتكرر تجاههم.