شبكة قدس الإخبارية تستكر اعتداء السلطة على مراسلها

استنكرت شبكة قدس الإخبارية، اعتداء أجهزة أمن السلطة على مراسلها المصور الصحفي محمد عابد خلال تغطيته لمسيرة مخيم جنين التي انطلقت ابتهاجًا بعملية "تل أبيب"، حيث أصيب بقنبلة غازية أطلقها العناصر الأمنية واستهدفته بشكل مباشر.

وتنظر الشبكة بعين الخطورة لتكرار حالات الاعتداء على عموم الصحفيين واستهدافهم بشكل مقصود بما يخالف القانون ويتعدى على حرية العمل الصحفي.

وتطالب بفتح تحقيق عاجل بالحادثة، ووقف استهداف الصحفيين الذين يمارسون دورهم المهني بتغطية الأحداث، وتتمنى السلامة للزميل محمد عابد وعودته السريعة للميدان.