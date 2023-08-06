مواجهات في جنين والاحتلال يأخذ قياسات منزل منفذ عملية تل أبيب

اندلعت فجر اليوم الأحد مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة رمانة غرب جنين، وداهمت منزل عائلة الشهيد كامل أبو بكر منفذ عملية تل أبيب.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أخذت قياسات منزل عائلة أبو بكر في بلدة رمانة.

ونفذ الشهيد كامل أبو بكر عملية إطلاق نار بطولية مساء أمس في تل أبيب أدت لمقتل عنصر أمن (إسرائيلي) وإصابة اثنين آخرين.

وفي القدس المحتلة اندلعت مواجهات في بلدة جبل المكبر، أطلق خلالها الشباب الثائر المفرقعات النارية صوب جنود الاحتلال.

واعتقلت قوات الاحتلال الشابين عبد العال سمير شويكي وأحمد سلمان شويكي من منطقة الثوري بالقدس.

كذلك اقتحمت قوات الاحـتلال مدينة الخليل وأجرت عمليات تفتيش في منطقة المحاور، واعتقلت المواطن خضر شكيب العويوي، والأسير المحرر بلال أبو سنينة عقب مداهمة منزليهما.

وشهدت مدينة رام الله الليلة الماضية اعتداءات نفذها مستوطنون بحماية جيش الاحتلال، على مركبات الفلسطينيين قرب حاجز "بيت إيل" شمال مدينة البيرة.