الأطر الصحفية تستنكر اعتداء الأجهزة الأمنية على الصحفيين

استنكرت شبكة قدس الإخبارية اعتداء الأجهزة الأمنية الفلسطينية على مراسلها المصور الصحفي محمد عابد خلال تغطيته لمسيرة مخيم جنين التي انطلقت ابتهاجًا بعملية "تل أبيب"، حيث أصيب بقنبلة غازية أطلقها العناصر الأمنية واستهدفته بشكل مباشر.

وتنظر الشبكة بعين الخطورة لتكرار حالات الاعتداء على عموم الصحفيين واستهدافهم بشكل مقصود بما يخالف القانون ويتعدى على حرية العمل الصحفي، مطالبة بفتح تحقيق عاجل بالحادثة، ووقف استهداف الصحفيين الذين يمارسون دورهم المهني بتغطية الأحداث.

وفي ذات السياق قالت كتلة الصحفي في بيان وصل (الرسالة نت) إن الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في الضفة تستمر في اعتداءاتها على الصحفيين وتمنعهم من ممارسة عملهم الصحفي، وخلال الأيام الأخيرة زادت تلك الأجهزة من عدوانها على الصحفيين وبشكل عنيف خلال مسيرة وطنية في جنين ابتهاجا بعملية تل ابيب مساء السبت التي من أجل فضها أطلقت أجهزة الأمن الرصاص الحي وقنابل الغاز وأصيب خلالها الصحفيين علي السمودي ومحمد عابد بإصابات متوسطة.

وذكرت الكتلة في بيانها أن الزميل أصيب علي السمودي بقنبلة غاز في رأسه و الزميل محمد عابد أصيب بقنبلة غاز في قدمه، مشددة على أن هذا الاعتداء الآثم على الصحفيين أثناء ممارسة عملهم المهني مرفوض ومدان.

وطالبت كتلة الصحفي بمسائلة تلك الأجهزة الأمنية على استهداف الطواقم الصحفية، مشيرة إلى أن هذا الاعتداء الاثم يأتي في ظل غياب الحريات في الضفة والصمت الغير مبرر من قبل المؤسسات الحقوقية.

وتدعو كتلة الصحفي الفصائل الفلسطينية بتحميل السلطة الفلسطينية المسئولية الكاملة عن الاعتداء المتواصل بحق الصحفيين، مؤكدة على ضرورة أن يكون للصحفي الفلسطيني نقابة مهنية وطنية تحميه.

كما تستنكر كتلة الصحفي اعتداء الاجهزة الأمنية في الخليل على بيت الكاتبة الصحفية لمى أبو خاطر وتدعو إلى حمايتها من تغول السلطة عليها ومحاسبة المعتدين.

وطالبت الاتحاد الدولي للصحفيين والاتحاد العربي للصحفيين بالوقوف أمام مسؤولياتهم لحماية الصحفيين الفلسطينيين في الضفة المحتلة من الاعتداء المتكرر تجاههم.

بدوره استنكر التجمع الإعلامي الفلسطيني السلوك المشين لأجهزة أمن السلطة بحق الصحفيين والطواقم الإعلامية والتي كان آخرها استهداف الزميل الصحفي علي السمودي في مدينة جنين، بعد إطلاق قنبلة غاز أصابته بشكل مباشر في رأسه، ونقل على إثرها للمستشفى من أجل تلقي العلاج.

ولفت التجمع الإعلامي في بيان له وصل (الرسالة نت) إلى إن المشاهد التي ظهر فيها الزميل على السمودي خلال تلقيه العلاج، لتؤكد مدى السقوط الأخلاقي لكل من تسوٍل له نفسه الاعتداء على الشعب عموما، وحراس الحقيقة بشكل خاص، في انتهاك صارخ للحريات الاعلامية والعامة.

ويدين التجمع الإعلامي الفلسطيني استهداف الزميل الصحفي السمودي، مؤكدا على أن استهداف الصحفيين أصبح سلوكاً ممنهجاً لدى أجهزة السلطة في الضفة بحق الزملاء الصحفيين، الذين يواصلون أداء واجبهم المهني والأخلاقي، ما يستدعي تدخل الجهات الدولية والعربية التي تعنى بالعمل الصحفي وفي مقدمتها الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب، لوضع حد لهذه السياسة التي تتنافى وأبسط معايير احترام العمل الصحفي والإعلامي.