محكمة الاحتلال تحكم على شاب من شفا عمرو بـ 12 شهرا وغرامة مالية

يتحضر الشاب رامي شحادة من مدينة شفا عمرو لتستليم نفسه للسلطات (الإسرائيلية) يوم الإثنين القادم، لقضاء فترة حكمه في السجون الصهيونية على خلفية أحداث هبة الكرامة التي اندلعت إبان معركة سيف القدس في شهر مايو/ أيار من عام 2021.

وكانت محكمة الاحتلال قد حكمت على شحادة بالسجن لمدة 12 شهرًا وغرامة مالية قدرها 2000 شيكل، وفرضت عليه أيضًا دفع تعويض لأحد أفراد الشرطة الإسرائيلية قدره 3000 شيكل.

وأوضح شحادة أن سلطات الاحتلال أطلقت سراحه بعد قضاء 21 يومًا في السجون الصهيونية بشروط مقيدة استمرت أكثر من شهر، ومن هذه القيود: الإبعاد عن شفا عمرو، الحبس المنزلي، والقيود الإلكترونية.

وتابع، "فترة الاعتقال كانت صعبة، وفترة ضغوطات، الصورة غير واضحة، والكثير من الأشياء لم تكن مفهومة.