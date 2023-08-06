إذاعة عبرية: السلطة تساوم (إسرائيل) بإلغاء قمة أمنية في حال لم تقدم امتيازات

كشفت إذاعة كان العبرية، الأحد، عن رسالة وجهتها سلطة محمود عباس، إلى (إسرائيل)، هددت فيها بإلغاء قمة أمنية مشتركة مرتقبة ستعقد قريبًا.

وبحسب الإذاعة العبرية، فإن مسؤولين كبار في السلطة نقلوا رسالة إلى نظرائهم في (إسرائيل)، بأنه في حال لم تتم الموافقة على تقديم امتيازات للسلطة، فإنه سيتم إلغاء القمة الأمنية المشتركة التي من المقرر عقدها خلال أشهر.

وتمارس أجهزة السلطة مؤخرا انتهاكات بحق المواطنين على خلفية الانتماء السياسي، وتلاحق المقاومين والمطاردين، وتزج بعدد كبير منهم في السجون، وتداول وسائل إعلام مقاطع مصورة للاعتداء على أسرى محررين وطلبة وصحفيين بإطلاق النار والغاز المسيل للدموع وغاز الفلفل والضرب بالهراوات.

وكانت في فبراير/ شباط الماضي، عقدت قمة أمنية طارئة في العقبة بمشاركة ممثلين عن السلطة الفلسطينية، و(إسرائيل)، والأردن، وبإشراف من الولايات المتحدة.

ويتوقع أن تعقد القمة المقبلة خلال الشهرين المقبلين.

وسيجتمع المجلس الوزاري المصغر "الكابنيت"، مساء اليوم الأحد، وسيقدم خلال الاجتماع، لمحة شاملة عن الوضع في جنين ومناطق الضفة الغربية بعد العملية الأخيرة.