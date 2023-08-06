لليوم الـ98.. حركة فلسطين تواصل حصارها على مصنع ليستر

تواصل حركة فلسطين في بريطانيا حصارها لمصنع الأسلحة (الإسرائيلي) "إلبيت سيستمز" لليوم الـ 98، مؤكدةً على استمرارها في العمل ضد المصنع حتى إغلاقه وطرده من المدينة كما حصل مع فرعيه في مدينتي لندن وأولدهام، يُذكر أن الحصار بدأ على المصنع مطلع مايو المنصرم في مدينة ليستر.

تأتي هذه الفعاليات بالرغم من كل المحاولات الأمنية للشرطة البريطانية من أجل إنهاء الحصار، حيث قامت الشرطة خلال الفترة الماضية باعتقال العديد من المشاركين فيه، كما فرضت طوقًا أمنيًا بين النشطاء ومبنى المصنع.

وكانت حركة فلسطين، قد نظّمت وقفة احتجاجية أمام محكمة ليستر بالتزامن مع عقد جلسة لمحاكمة أعضائها المعتقلين من محيط المصنع، وحسب متحدث باسم “الحركة”، فإن الأحكام الصادرة بحق النشطاء من قبل المحكمة البريطانية تعكس حجم التورط الرسمي مع الاحتلال (الإسرائيلي) في انتهاكاته الممارسة بحق الفلسطينيين.