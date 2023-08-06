النائب قرعاوي يدعو إلى الوحدة من أجل مواجهة اغتيالات الاحتلال للمقاومين

دعا النائب فتحي قرعاوي إلى الوحدة الوطنية، من أجل التصدي لاعتداءات قوات الاحتلال وعمليات الاغتيال التي ينفذها بحق المقاومين الفلسطينيين، والتي كان آخرها اليوم في جنين.

وقال قرعاوي إن "تصاعد اعتداءات الاحتلال وجرائمه والتي كان آخرها إعدام ثلاثة مقاومين في جنين، بحاجة لإعادة دراسة الوضع الفلسطيني برمته والخروج بشيء يحفظ ماء الوجه".

وتابع قائلاً: "ما جرى من عملية اغتيال طالت ثلاثة مقاومين في جنين، يشير بوضوح كامل إلى أن الاحتلال لا يقيم وزناً لأي طرف على الساحة الفلسطينية"، مضيفاً أنه يستغل حالة التراجع في تصعيد اعتداءاته وجرائمه.



يشار إلى أن قوات اليمام الخاصة التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي اغتالت عصر اليوم، ثلاثة مقاومين فلسطينين، بعد إطلاق النار صوب مركبتهم قرب دوار عرابة جنوب جنين.



وسحبت قوات الاحتلال المركبة الفلسطينية المستهدفة، واحتجزت جثامين الشبان الذين تم اغتيالهم، وهم نايف جهاد أبو صويص من مخيم جنين، ولؤي نزار نمر أبو نعسة من مخيم جنين، وبراء أحمد فايز كرامة من جلقموس.



وأكدت حركة حماس أن العدو الصهيوني لن يفلت من دفع ثمن جرائمه، مشددة على أن جريمة اغتيال ثلاثة مقاومين من أبناء شعبنا في جنين، تمثل تصعيداً لعدوان الاحتلال وإرهابه المتواصل ضد شعبنا.