كابنيت الاحتلال يقر سلسلة خطوات لتقديم تسهيلات للسلطة

بينما ذكرت قناة 13 العبرية، مساء الأحد، أن اجتماع المجلس الوزاري (الإسرائيلي) المصغر "الكابنيت"، انتهى بلا نتائج تتعلق بالتسهيلات التي كان من المقرر أن يتم اتخاذها لتعزيز السلطة الفلسطينية، إلا أن إذاعة الجيش، قالت :"إن الاجتماع انتهى بإقرار سلسلة خطوات وتسهيلات كمكافأ لها لاعتقالها المقاومين واستمرارها في سياسية التنسيق الأمني".

وبحسب الإذاعة العبرية، فإنه تقرر تجميد سداد ديون السلطة لمدة عام، وتوسيع معبر اللنبي، والترويج لإقامة منطقة صناعية في ترقوميا.

وكانت قناة 13 العبرية، ذكرت أن الاجتماع استمر 6 ساعات، وركز على الجبهة الشمالية، لكن الحديث انزلق أكثر من مرة تجاه التسهيلات التي كان أعلن أنها سيتم إقرارها لتعزيز السلطة.

ووفقًا للقناة العبرية، فإنه جرت مناقشة حول التسهيلات التي كان من المفترض أن يتم التصويت عليها، إلا أنه تم تأجيلها بسبب العملية التي وقعت في تل أبيب أمس.

وخلال النقاش، قال وزير ما يسمى الأمن القومي إيتامار بن غفير، إنه لا يفهم المنطق الذي يحكم منح السلطة الفلسطينية تسهيلات، خاصة في ظل موجة الهجمات، فيما رد عليه نتنياهو بالقول: "نحتاج إلى استقرار السلطة".

وفي ذلك الوقت، قال وزير ما يسمى الشؤون الاستراتيجية، والسفير (الإسرائيلي) السابق لدى واشنطن رون ديرمر الذي يعتبر شخصية مقربة من نتنياهو، إن هذه التسهيلات والفوائد التي ستقدم للفلسطينيين هي جزء من الوعود التي قطعت للأميركيين بعد البناء في مستوطنات الضفة الغربية خلال الآونة الأخيرة.

وعزز نتنياهو ذلك الموقف لديرمر، وقال: "يجب الوفاء بالوعود، خاصة للأميركيين".