العواودة: جرائم الاحتلال لن تكسر شوكة المقاومين والحاضنة الشعبية في جنين

أكدت الناشطة السياسية انتصار العواودة، أن جنين ستبقى حاضنة المقاومة ورادعة العدوان وأيقونة الصمود.

وبينت أن جنين تسير والاحتلال يحاول وقف مسيرها ووأد الانتفاضة، إلا أنها سطرت معادلة "إذا حرصنا على الاستشهاد كتبت لنا الحياة".

وأشارت إلى أن الاحتلال نتيجة فشله بإدارة شؤون الداخلية، يحاول لفت الأنظار عبر عمليات الإعدام الميداني للمقاومين.

وشدد بالقول "مهما فعل الاحتلال من جرائم فلن تنتهي المقاومة ولن تُكسر شوكة المقاومين والحاضنة الشعبية".

وكانت قوات اليمام الخاصة التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، قد اغتالت أمس الأحد ثلاثة مقاومين فلسطينيين، بعد إطلاق النار صوب مركبتهم قرب دوار عرابة جنوب جنين.