تكريم 320 متفوقة بالثانوية العامة شمال غزة

كرمت الكتلة الإسلامية شمال غزة 320 طالبة متفوقة في الثانوية العامة في مهرجان "درع القدس" للحاصلات على معدل 95% فما فوق.

وأكدت عضو المكتب السياسي في حماس جميلة الشنطي أنّ هذا اليوم هو يوم جني ثمار التعب رغم الحصار، وأننا أكثر من يعرف أهمية العلم وفضله والأخذ به وما دمنا نسير على الدرب الصحيح سننتصر لعلمنا وأخلاقنا ومقدساتنا .

من جانبه، أثنى وكيل مديرية التربية والتعليم موسى شهاب على دور الكتلة الإسلامية البارز في الإهتمام بالطالبات ووقوفها إلى جانبهن، كما شدد على أهمية اختيار التخصص الجامعي المناسب للميول والرغبات.

وقالت مسئولة الكتلة الإسلامية دعاء الهشيم إن الكتلة وبعد أن كانت في مراحل دراسية لسنوات عديدة مع الطالبة هي اليوم تحتفل معها بالنجاح والتفوق ولن تتركها في مرحلتها الجامعية بل هي مع الطالبة إلى أن تتخرج.

وتخلل الحفل العديد من الفقرات الفنية الهادفة بأجواء مليئة بالفرح والسعادة، إضافة لتوزيع الشهادات والهدايا على الطالبات المتفوقات.









