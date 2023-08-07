صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية في الضفة وغزة.. الموعد ورابط الفحص ، حيث أن وزارة التنمية الاجتماعية قالت إن كافة البنوك الفلسطينية سوف تبدأ في عملية صرف كافة المخصصات التابعة مستحقات الشؤون الاجتماعية في القطاع الخاص بغزة والضفة الغربية أيضاً، في يوم الأحد المقبل الذي هو موافق 9 ديسمبر الجاري.

ومن ثم قد تذمرت ورفضت الكثير من الأسر التي هي سوف تستفيد من تلك المخصصات الخاصة بالشؤون الاجتماعية مؤخرًا، وهي معبرة عن غضبها وذلك نتيجة إلى التأخر في عملية الصرف، حيث أن هذا ما عمل على إحداث حالة من الإرباك في كافة صفوف الأسر الفقيرة.

موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية 2023

قال المتحدث باسم الاتحاد الاوروبي في فلسطين شادي عثمان، إن الوزارة قامت بتحويل المساهمة المالية الخاصة بصرف شيكات الشؤون الاجتماعية الى وزارة المالية في الحكومة الفلسطينية قبل ايام قليلة.

وأضاف عثمان في تصرح لوكالة "سبق24"، أنه لم يتبقَ الا الاعلان عن صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية 2023 من قبل الحكومة، وتوقع ان يتم صرفها خلال الاسبوعين القادمين.

وأشار إلى أنه جرت العادة صرف المخصصات بعد تحويل الاتحاد الأوروبي مساهمته المالية لخزينة الحكومة بأسبوعين إلى ثلاثة.

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الموعد الخاص بصرف مستحقات الشؤون الاجتماعية في الضفة

تم الاختلاف حول هذا الموعد الخاص ب صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية في الضفة، ومن تلك المواعيد الآتي:

العمل على تحديد الموعد الخاص بصرف الشيكات التابعة للشؤون الاجتماعية في الضفة وفلسطين في عام 2023.

ومن ثم تأتي كافة هذه المساعدات في القيام بمحاولة للحد من عملية الفقر والبطالة ايضا، وتحقيق التنمية المستدامة في فلسطين.

كما أن هذه البرامج تعمل على تشكيل جزءًا كبيرًا من الاستراتيجية الشاملة وذلك للعمل على تحسين المستوى الخاص بالمعيشة ومن ثم العمل على توفير فرص عمل مستدامة لكافة المواطنين.

كما أنه من المهم أن كافة المستفيدون يتلقون هذه المساعدات بشكل دائم ومنتظم أيضاً وهذا يكون وفقًا للجدول المحدد.

حيث أن عمليات الشبكات يتم صرفها في المكاتب المحلية الخاصة بالبريد أو من خلال كافة وسائل التحويل الإلكترونية.

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أبرز أخبار الشؤون الاجتماعية

حيث أنه لا تزال كافة العائلات المدرجة على هذا البرنامج الخاص بالدفعات النقدية التي هي تنتظر بفارغ الصبر القيام بالإعلان الرسمي عن الموعد الخاص بعملية صرف تلك الشيكات الخاصة بالشؤون الاجتماعية، على وجه الخصوص مع بقاء أيام قليلة على عملية قدوم عيد الأضحى المبارك.

وذلك من أجل العمل على تجهيز كافة المستلزمات التابعة إلى العيد قبل قدومه، ومن ثم العمل على شراء بعض مما قد يحتاجه كافة أفراد هذه الأسرة.

ومع عملية الحديث أيضا عن إمكانية القيام يصرف كافة المخصصات التابعة إلى الشؤون الاجتماعية لشهر يونيو من عملية صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية في الضفة