موعد ورابط فحص شيكات الشؤون الاجتماعية برقم الهوية شهر 8 أغسطس 2023 ، قال المتحدث باسم الاتحاد الاوروبي في فلسطين شادي عثمان، إن الوزارة قامت بتحويل المساهمة المالية الخاصة بصرف شيكات الشؤون الاجتماعية الى وزارة المالية في الحكومة الفلسطينية قبل ايام قليلة.

وأضاف عثمان في تصريح ، أنه لم يتبقَ إلا الاعلان عن صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية 2023 من قبل الحكومة، وتوقع أن يتم صرفها خلال الاسبوعين القادمين.

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رابط التسجيل في الشؤون الاجتماعية

ويتضمن موقع وزارة التنمية الاجتماعية الكثير من الزوايا التي يمكن الإطلاع عليها سريعا في ظل سلاسة التعامل معه في الوقت الحالي، إذ بالإمكان الاستفادة من الخدمات التي تقدمها خصوصا للأسر الفقيرة في جميع محافظات الوطن.

فحص شيكات الشؤون 2023 برقم الهوية من خلال الرابط المرفق في هذا المقال، حيث يمكن تسجيل الدخول

على الموقع الإلكتروني لوزارة التنمية بالضفة، علما أن هذه الدفعة تشمل نحو 111 ألف اسم، بينهم نحو 80 ألف من قطاع غزة.

للتسجيل في الشؤون الاجتماعية .. اضغط هنا

ويستفيد من شيكات الشؤون الاجتماعية نحو 116 ألف أسرة في الضفة وغزة، منها نحو 80 ألف أسرة في القطاع المحاصر.

وتُصرف مخصصات الشؤون بمبالغ مختلفة تتراوح بين 700 إلى 1800 شيقل ، وفق محدّدات مُعلنة، ويُفترض أن تُدفع للأسر الفقيرة كل ثلاثة أشهر.