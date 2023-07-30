موعد ورابط فحص شيكات الشؤون الاجتماعية شهر 8 أغسطس 2023

موعد ورابط فحص شيكات الشؤون الاجتماعية ، يتصدر عناوين البحث عبر محركات بحث "جوجل"، موعد رابط فحص شيكات الشؤون الاجتماعية شهر 8 وموعد صرفها للأسر المحتاجة في قطاع غزة.

ويترقب المستفيدون من مخصصات الشؤون الاجتماعية في قطاع غزة والضفة الغربية، أي إعلان من وزارة التنمية الاجتماعية بشأن موعد صرف المخصصات التي تأخرت لعدة أشهر.

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ويتضمن موقع وزارة التنمية الاجتماعية الكثير من الزوايا التي يمكن الإطلاع عليها سريعا في ظل سلاسة التعامل معه في الوقت الحالي، إذ بالإمكان الاستفادة من الخدمات التي تقدمها خصوصا للأسر الفقيرة في جميع محافظات الوطن.

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على الموقع الإلكتروني لوزارة التنمية بالضفة، علما أن هذه الدفعة تشمل نحو 111 ألف اسم، بينهم نحو 80 ألف من قطاع غزة.

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آخر أخبار صرف شيكات الشؤون الاجتماعية

وكان وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، قال في آخر تصريح له إنّ الوزارة أنهت كل الإجراءات مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، وستصرف الدفعات قبل نهاية شهر يوليو / تموز .

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ويستفيد من شيكات الشؤون الاجتماعية نحو 116 ألف أسرة في الضفة وغزة، منها نحو 80 ألف أسرة في القطاع المحاصر.

وتُصرف مخصصات الشؤون بمبالغ مختلفة تتراوح بين 700 إلى 1800 شيقل ، وفق محدّدات مُعلنة، ويُفترض أن تُدفع للأسر الفقيرة كل ثلاثة أشهر.

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