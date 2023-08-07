موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية شهر 8 أغسطس 2023.. رابط الفحص برقم الهوية ، تصدر رابط فحص شيكات الشؤون الاجتماعية لشهر أغسطس 2023 وموعد صرفها، عناوين البحث عبر محركات "جوجل"، حيث تساءل المنتفعون والأسر المحتاجة في قطاع غزة والضفة الغربية حول موعد صرف مخصصات الشؤون.

ويُسهم الاتحاد الأوروبي بنحو 50% من الدفعة الواحدة التي تصرف لأسر الشؤون الاجتماعية، بينما تدفع السلطة النصف الآخر من موازنتها.

رابط التسجيل في الشؤون الاجتماعية برقم الهوية

ويتضمن موقع وزارة التنمية الاجتماعية الكثير من الزوايا التي يمكن الإطلاع عليها سريعا في ظل سلاسة التعامل معه في الوقت الحالي، إذ بالإمكان الاستفادة من الخدمات التي تقدمها خصوصا للأسر الفقيرة في جميع محافظات الوطن.

فحص شيكات الشؤون 2023 برقم الهوية من خلال الرابط المرفق في هذا المقال، حيث يمكن تسجيل الدخول

على الموقع الإلكتروني لوزارة التنمية بالضفة، علما أن هذه الدفعة تشمل نحو 111 ألف اسم، بينهم نحو 80 ألف من قطاع غزة.

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موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية 2023

قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في فلسطين شادي عثمان، إن الوزارة قامت بتحويل المساهمة المالية الخاصة بصرف شيكات الشؤون الاجتماعية الى وزارة المالية في الحكومة الفلسطينية قبل ايام قليلة.

وأضاف عثمان، أنه لم يتبقَ الا الاعلان عن صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية 2023 من قبل الحكومة، وتوقع ان يتم صرفها خلال الأسبوعين القادمين.

وأشار إلى أنه جرت العادة صرف المخصصات بعد تحويل الاتحاد الأوروبي مساهمته المالية لخزينة الحكومة بأسبوعين إلى ثلاثة.

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وينتظر المستفيدون من شيكات الشؤون المخصصة للأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة والضفة الغربية، أي إعلان عن وزارة التنمية بخصوص موعد صرف المخصصات التي تأخرت لعدة أشهر.

