الدعليس ينهي أزمة المعلمين المقبولين بوظائف الوكالة

أصدر رئيس متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس توجيهاته اليوم لكل من وزارة التربية والتعليم وديوان الموظفين العام، بإنهاء إشكالية معلمي الحكومة المقبولين بوظائف الوكالة.

وأمر الدعليس بسرعة البت في قبول استقالاتهم التي تقدموا بها، ليتسنى لهم إتمام اجراءات توظيفهم بالوكالة حسب المدة الزمنية المنصوص عليها.

وأوضح المكتب الإعلامي الحكومي في بيان صدر عنه، أنه بدءاً من الغد سيتسنى لهؤلاء المعلمين الحصول على إفادة إنهاء عملهم الحكومي وفق الأصول، بعد تذليل الاشتراطات المرتبطة بالفترة الزمنية اللازمة لقبول الاستقالة والإجراءات الإدارية المطلوبة.