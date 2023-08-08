لجنة أهالي المعتقلين السياسيين تستنكر استمرار السلطة اعتقال المواطنين

استنكرت لجنه أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية المحتلة، استمرار أجهزة السلطة حملة الاعتقالات المتصاعدة ضد النشطاء والأسرى المحررين والطلاب والتي كان آخرها اعتقال جهاز الأمن الوقائي في نابلس الأسير المحرر ياسر بلال يامين، والأسير المحرر محمود عصيدة بعد مداهمة منزلهما في بلدة تل غرب نابلس فجر اليوم.

وأوضحت اللجنة في بيان لها الإثنين، أنها رصدت اعتقال السلطة الشاب محيي الدين الشراونة منذ يوم أمس، وهو نجل الأسير المحرر أيمن الشراونة والذي أُبعد إلى قطاع غزة بعد خوضه اضراباً عن الطعام استمر 250 يوماً في سجون الاحتلال.

وطالبت، بضرورة الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين والذي يزيد عددهم عن 52 معتقلاً في زنازين السلطة، ووقف ملاحقة واستهداف المواطنين على خلفية نشاطهم السياسي وعملهم النقابي.

كما طالبت اللجنة المؤسسات الحقوقية والإعلامية بضرورة تحمل مسؤولياتها في الضغط على أجهزة السلطة لإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين واحترام القرارات القضائية بالإفراج عنهم وعلى رأسهم مصعب اشتية المعتقل لليوم الـ323 رغم صدور العديد من قرارات الإفراج عنه.