ريلمي 11.. أحدث الهواتف الذكية الصينية

أطلقت شركة "ريلمي" الصينية هاتفها الذكي "ريلمي 11" الجديد، الذي يمتاز بشاشة سوبر آموليد 6.4 بوصات، وبدقة وضوح 2400×1080 بيكسل.

الشركة الصينية أوضحت أن شاشة الهاتف تمتاز بمعدل تنشيط صورة يبلغ 90 هرتز، كما أنها محمية من الخدوش بواسطة زجاج "غوريلا غلاس 5".

وينبض بداخل الهاتف الذكي "ريلمي 11" الجديد المعالج "ميديا تيك هيلو جي 99" مع ذاكرة وصول عشوائي "رام" سعة 12 غيغابايت، بينما تبلغ سعة الذاكرة الداخلية 256 غيغابايت.

ويشتمل الهاتف الجديد على كاميرا خلفية تتألف من عدسة رئيسية بدقة 108 ميغابيكسل وعدسة للعمق بدقة 2 ميغابيكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل لالتقاط صور السيلفي.

وتم تجهيز الهاتف الذكي بمستشعر لبصمة الإصبع وبطارية سعة 5 آلاف مللي أمبير ساعة، تشحن عبر منفذ "يو إس بي سي" بقدرة حتى 67 وات.

ويدعم الهاتف الذكي "ريلمي 11" الجديد تقنيات "4 جي" و"واي فاي 5″ وبلوتوث 5.2.

المصدر : الألمانية