سلطات الاحتلال تفرج عن أحد قتلة الشهيد معطان

قررت محكمة الاحتلال، مساء الثلاثاء، الإفراج عن المستوطن إليشا يارد أحد المتهمين بالمشاركة في جريمة قتل الشهيد قصي معطان من قرية برقة شرق رام الله، مساء الجمعة الماضي.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإن المحكمة أخرت تنفيذ قرار الإفراج عنه من الحبس الاحتياطي، حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم بتوقيت القدس المحتلة، للسماح للشرطة (الإسرائيلية* بتقديم التماس على القرار.

ووفقًا للموقع، فإن القرار لم يشمل المستوطن الآخر يحيئيل إندور المتهم بشكل مباشر بإطلاق النار على الشهيد معطان.

وسبق ذلك أن أفرج عن 5 مستوطنين آخرين منذ أيام أحدهم متهم بالمشاركة في قتل شهيد.

وتدعي الجهات القضائية (الإسرائيلية) أنه لا يوجد دلائل كافية لاعتقالهم، بحجة أنهم كانوا يدافعون عن أنفسهم.