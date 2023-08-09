تعرف على إبراهيم النابلسي الذي اغتاله الاحتلال قبل عام في نابلس

من هو إبراهيم النابلسي اغتالته قوات الاحتلال قبل عام في 9 أغسطس 2022 في مدينة نابلس؟، هو مقاوم فلسطيني يبلغ من العمر 30 عاماً، مطارد للاحتلال (الإسرائيلي) منذ عدة سنوات، ينتمى لكتائب شهداء الأقصى، تعرض إلى العديد من محاولات الاغتيال، ونجا منها وهو من الشخصيات التي اشتهرت في الفترة الاخيرة.

وهو أحد الشبان المرابطين في مدينة نابلس، ونفذ الكثير من عمليات إطلاق النار على الاحتلال خلال الفترة الأخيرة مع عدة شبان وهم أدهم مبروكة ومحمد الدخيل وأشرف مبسلط، قبل أن تغتالهم الوحدات الخاصة (الإسرائيلية) في مدينة نابلس، وهم ينتمون إلى كتائب شهداء الأقصى.

شارك النابلسي في العديد من العمليات الفدائية في الضفة الغربية التي استهدفت المستوطنات وجنود الاحتلال على الأراضي الفلسطينية المحتلة وأصبح من أهم المطلوبين لقوات الاحتلال (الإسرائيلي) في الضفة الغربية في الوقت الحالي.

إبراهيم النابلسي مطارد لأجهزة أمن السلطة وليس الاحتلال، فقد حاولت قوة من جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني اعتقاله حينما لاحقت سيارة في مخيم العين بنابلس واستدعت القوة المشتركة من أجل إسنادهم في عملية الاعتقال، حيث حاصرت السيارة وأوقفتها، وكان يستقلها إبراهيم النابلسي ورفاقه وقد كان ملثما لحظتها، وقد كشف عن وجهه وعرف عن نفسه

حاولت القوة اعتقال النابلسي ورفاقه ولكن رفض أن ينزل من السيارة وقال للقوة: “أنا لو أبوي مات ما بطلعه من البلدة القديمة، إذا بدكم إياني خذوني أشلاء”، ومن خلال ذلك الحدث قام الكثير من الناس بالتجمهر، وسحبوا النابلسي ورفاقه من يد الأجهزة الأمنية لداخل البلدة القديمة.

ونقلت القناة (12) العبرية بأن المطارد إبراهيم النابلسي تحدى جيش الاحتلال الذي بحث عنه لأشهر متعددة، من خلال المشاركة في تشييع رفاقه شهداء نابلس الثلاثة، وقد ظهر في الجنازة مكشوف الوجه، وأضافت القناة بأنه كان هدفاً للاغتيال مع رفاقه الثلاثة، قبل أن يتبين بأنه غير موجود في السيارة لحظة محاولة الاغتيال، وقد ذكرت أنه كان في الجنازة حاملا سلاحه ويودع أصدقاءه من غير خوف وفي وضح النهار محاطا بالكثير من الفلسطينيين، في تحدٍ واضح لجيش الاحتلال.