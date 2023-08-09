قتيلان في جريمة إطلاق نار في النقب

قتل شابان وأصيب ثالث من مدينة رهط في جريمة إطلاق نار ارتكبت فجر اليوم الأربعاء، على شارع رقم 40 في النقب بالداخل المحتل.

وعلم أن القتيلين هما شريف أنيس شيخ العيد (20 عاما)، وإبراهيم نضال شيخ العيد (20 عاما)، من مدينة رهط، فيما وصفت إصابة شاب ثالث بالمتوسطة.

ولم تعلن شرطة الاحتلال (الاسرائيلية) أسباب أو خلفية الجريمة، لكن التقديرات تشير إلى أن الجريمة تأتي في سياق جرائم الثأر بين عائلتين من مدينة رهط، علما أن القتيل شريف أنيس شيخ العيد، فقد والده في شهر تموز/تموز من العام 2017، والذي توفي بعد أيام من شجار بين عائلتين من رهط.

ومساء أمس الثلاثاء، قتل أيهم أبو صلاح في جريمة إطلاق نار وهو لاعب كرة قدم سابق في فريق شبيبة اتحاد أبناء شفا عمرو، بينما أصيب شاب من مدنية عكا بجراح وصفت بالخطيرة جراء تعرضه للطعن في مدينة حيفا.

وبجريمة القتل المزدوجة للشابين من رهط، ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي الفلسطيني بالداخل المحتل منذ مطلع العام الحالي، إلى 134 قتيلا، وهي حصيلة غير مسبوقة مقارنة مع سنوات سابقة.

وتتقاعس شرطة الاحتلال (الاسرائيلية) عن القيام بدورها للحد من الجريمة المنظمة، وسط مؤشرات على تواطؤ أجهزة الأمن (الإسرائيلية) مع منظمات الإجرام.