شقيقتان من غزة أتمتا حفظ القرآن معا

عبَّرت الطفلة ميس قديح (14 عامًا) عن سعادتها بإتمام حفظ القرآن الكريم، مشيرة إلى أن 4 سنوات من التعب والحفظ والسهر آتت ثمارها.

وقالت في حديث مع الجزيرة مباشر، الثلاثاء، إن بداية الحفظ كانت صعبة حيث كان عمرها 10 أعوام، لكن مع التكرار والمتابعات أصبح الأمر أسهل، حيث كانت تحفظ صفحة على الأقل كل يوم.

بدورها، قالت شقيقتها كنانة قديح (12 عامًا) إنها سعيدة بشكل كبير حيث “ستدخل الجنة وتُلبس والديها تاج الوقار”، وفقًا لقولها.

وتضيف “بدأت وأنا في سن الثامنة، وقضيت 4 سنوات في الحفظ بتشجيع من والدي ووالدتي”.

ولم تقلَّ فرحة الطفلتين عن فرحة والدهما الحافظ أيضًا لكتاب الله.

وروى الوالد “أبو باسم” للجزيرة مباشر التحديات التي واجهته لتحفيظ ابنتيه القرآن الكريم، إذ قال إن الأمر لم يكن سهلًا على الطفلتين فهما تحتاجان إلى اللعب، لذلك “حاولنا الموازنة بين الأمرين”.

وأضاف “بدأنا معهما عن طريق التحفيز والتحبب إلى الله عز وجل، وماذا أعد رب العالمين للحافظ”، مشيرًا إلى أنه كان يقسم وقتهما بين الدراسة والحفظ واللعب.

وأوضح أن لديه 4 بنات وولدًا، حيث بدأت ابنته الثالثة في الحفظ أيضًا، بينما أتمت زوجته حفظ 20 جزءًا من القرآن الكريم، وهي في طريقها لإكماله.

وعن لحظة إتمام ابنتيه الحفظ، قال أبو باسم “شعور لا يوصف، لا توجد فرحة تعادلها”.

أما أم باسم، فقد وصفت لحظة إتمام ابنتيها الحفظ بأنها “أجمل لحظة بحياتنا، كنا نساعدهم ونتابعهم”، مشيرة إلى شعورها بالفخر والإنجاز.

المصدر : الجزيرة مباشر