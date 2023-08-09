الخارجية: نتابع حادثة غرق قارب قبالة سواحل تونس

قالت وزارة الخارجية والمغتربين، الأربعاءـ، إنها تتابع حادثة غرق قارب قبالة السواحل التونسية منذ أيام.

وبين المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين، السفير أحمد الديك، أنه وفقاً للمعلومات المتوفرة من السلطات التونسية المختصة بشأن الجثث الموجودة بطرفها لا يوجد أية جثة تعود لأي مواطن فلسطيني.

وقال الديك: لم تتلق السفارة حتى الآن أية معلومات تفيد أو تؤشر بوجود مواطنين فلسطينيين على متن القارب.

وأشار إلى أن السفارة تتابع على مدار الساعة مع السلطات التونسية المختصة هذه القضية للوصول إلى تأكيد نهائي بشأن عدم وجود مواطنين فلسطينيين على متن القارب، خاصة وأن السلطات التونسية المختصة ما زالت تواصل عمليات البحث والفحوصات المخبرية اللازمة.