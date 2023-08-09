التشريعي يرحب بالموقف الأسترالي بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة

رحب المجلس التشريعي الفلسطيني بالموقف الأسترالي الذي أعلنته وزيرة الخارجية الأسترالية أمام برلمان بلادها يوم الثلاثاء، باستخدام الحكومة الأسترالية مصطلح "الأراضي الفلسطينية المحتلة" في أدبياتها كافة، واعتبار المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية.

وقال المجلس التشريعي في تصريح تلقت وكالة "الرأي"، نسخة عنه اليوم الأربعاء، إن الموقف الأسترالي يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح ويأتي انسجامًا مع القرارات والقوانين الدولية.

وأكد التصريح على أهمية مثل هذه القرارات باعتبارها تجسيد لإرادة الشعوب المناصرة للحق الفلسطيني في جميع أنحاء العالم.

ودعا البرلمانات الدولية إلى تبني مواقف وقرارات ضاغطة على الحكومات في اتجاه عزل الاحتلال ومحاسبته على جرائمه وانتهاكاته الجسيمة للقوانين والمواثيق الدولية.

من الجدير بالذكر أن الحكومة الأسترالية قد أعلنت في وقت سابق أنها ستستخدم مصطلح "الأراضي الفلسطينية المحتلة" في أدبياتها كافة، وتعتبر المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية. وقد أشاد المجلس التشريعي الفلسطيني بهذا الموقف، ودعا البرلمانات الدولية إلى اتخاذ موقف مماثل.