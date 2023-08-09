ارتفاع أسعار الذهب عالميا

ارتفعت أسعار الذهب في تعاملات اليوم الأربعاء من أدنى مستوياتها في شهر واحد التي سجلتها في الجلسة السابقة مع انخفاض الدولار وعوائد السندات.

ويأتي ارتفاع أسعار الذهب قبل يوم من صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي التي قد تقدم مؤشرات عن مسار رفع أسعار الفائدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1930.37 دولارًا للأوقية بعد أن انخفض إلى أدنى مستوياته منذ 10 يوليو/ تموز الماضي عند 1922 دولارًا للأوقية يوم أمس الثلاثاء.

كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1964.50 دولارًا للأوقية.

وأظهرت البيانات في وقت سابق أن مؤشر أسعار المستهلكين في الصين انكمش في يوليو/ تموز الماضي مع الصعوبة التي يجدها ثاني أكبر اقتصاد في العالم في إنعاش الطلب إضافة إلى تزايد الضغط على السلطات لاتخاذ إجراءات إضافية للتحفيز المباشر.

وتلقى الذهب، الذي يُنظر إليه عادة على أنه وسيلة للتحوط من المخاطر الاقتصادية، دعمًا من تجدد المخاوف بشأن أكبر اقتصاد في العالم بعد أن خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لعدة بنوك أمريكية.

ونتيجة لذلك، انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأمد مما جعل الذهب أكثر جاذبية. كما ظل مؤشر الدولار بعيدًا عن أعلى مستوى سجله يوم الثلاثاء وانخفض 0.2%.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7% إلى 22.91 دولارًا للأوقية. وصعد البلاتين 0.7% إلى 906.46 دولارات للأوقية. وزاد البلاديوم 0.5% إلى 1226.03 دولارًا للأوقية.