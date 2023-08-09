الطريقة الصحيحة للجلوس على المكتب

يعاني الكثيرون من آلام الظهر بسبب الجلوس بطريقة خاطئة لساعات طويلة خلال العمل؛ ما يؤدي إلى تدمير العمود الفقري، والمعاناة من آلام شديدة في العضلات؛ إذ يرتبط الجلوس على الكرسي فترات طويلة يومياً بالعديد من المشكلات الصحية التي تؤرق الكثيرين، بداية من الإصابة بمرض السمنة وحتى الشعور بآلام الأكتاف والرقبة والظهر.

إليك خطوات الجلوس بطريقة صحيحة على المكتب للوقاية من آلام الظهر:

طريقة الجلوس الخاطئة التي تسبب آلام الظهر

يُعتبر الانحناء إلى الأمام في أثناء الجلوس على المكتب للاقتراب من الكمبيوتر من الأمور التي تؤذي الظهر كثيراً، كما تعوق عملية التنفس بطريقة صحيحة؛ فتقوس الأكتاف للأمام يؤدي إلى غلق الرئة، ما يمنعكِ من التنفس العميق.

خطوات الجلوس على المكتب بطريقة صحيحة

عند الجلوس على المكتب ينبغي عدم الاقتراب من الكمبيوتر عن طريق الميل بالجسم إلى الأمام، بل يجب جعل الكمبيوتر بمسافة قريبة منكِ وفي مستوى العينين؛ لتفادي تقوس الأكتاف والشعور بآلام في الظهر.

كل ما عليكِ فعله تحريك الرأس إلى الأعلى مع رفع الذقن، على أن تكون الأذن بمحاذاة الكتف؛ ما يجعل الظهر مستقيماً، مع مراعاة عدم الاستناد بالجسم إلى ظهر الكرسي، لتقوية عضلات الظهر والأكتاف.

يجب الحرص أيضاً على تعديل وضعية الجلوس من خلال انحناء أسفل الظهر بطريقة معتدلة؛ أي من دون مبالغة في الانحناء، أما اليدان فيجب أن تكونا في وضع بزاوية 90 درجة مع الحرص على استقامتهما وعدم انحنائهما.