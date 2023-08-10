نابلس: بعد مطاردة لأشهر.. المقاوم أمير خليفة شهيدا

استشهد المطارد أمير أحمد خليفة (24 عاما) من مخيم العين فجر اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال (الإسرائيلي) في منطقة زواتا غرب نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية بأن الشاب وصل إلى مستشفى رفيديا في نابلس مصاب بجراح خطيرة في الرأس، عقب اقتحام قوات الاحتلال لمنطقة زواتا، وذلك قبل أن يعلن عن استشهاده.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس من عدة محاور، حيث تعرضت إلى إطلاق نار واستهداف بعبوات متفجرة، واشتبكت مع مجموعة من المقاومين عند منطقة زواتا، خلالها أصيب خليفة بجراح وصفت بالحرجة بالرأس أستشهد لاحقا.

وطاردت قوات الاحتلال منذ أكثر من عامين أمير خليفة، الذي ينسب له التخطيط والمشاركة في عدة عمليات مسلحة نفذت ضد قوات الاحتلال والمستوطنين في منطقة نابلس.

ونعت مكبرات الصوت في مساجد مدينة نابلس، الشهيد أحمد خليفة، الذي استشهد في ساعات فجر اليوم.

وقال شقيق الشهيد أمير خليفة، إن "ما جرى فجر اليوم كان كمين نفذته قوات الاحتلال، حيث قامت باستدراج الشهيد خارج المخيم ومن ثم اغتياله".

وصرح بأن شقيقه الشهيد أمير "كان ملاحقا من قبل الاحتلال منذ عامين، وجرت العديد من محاولات اغتياله من قبل القوات الخاصة (الإسرائيلية)".

وباستشهاد أمير خليفة بلغ عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بداية العام الحالي إلى 219 شهيدا، من الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة والداخل الفلسطيني.

المصدر: وكالات