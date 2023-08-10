اعتقالات ومواجهات خلال اقتحامات بالضفة والقدس

شنت قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، فجر وصباح اليوم الخميس، حملة اعتقالات خلال عمليات دهم واقتحامات بالضفة الغربية والقدس المحتلة، تخللها مواجهات واشتباكات.

ففي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين أنس إحسان الريماوي وأحمد كرم الريماوي، بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما في بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله.

واقتحمت قوات الاحتلال برفقة جرافة عسكرية بلدة بيت ريما، واستولت على مركبة بعد تحطيمها، وسط اندلاع مواجهات أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الغاز السام والصوت والرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

وداهمت قوات الاحتلال بلدة بروقين غرب سلفيت، واعتقلت الشاب يحيى أسعد شيخ عمر عقب اقتحام منزل ذويه في البلدة وتفتيشه والعبث بمحتوياته.

وفي أريحا، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر عبد الله ناصر الحناوي من مخيم عقبة جبر، أثناء مروره على حاجز الحمرا العسكري في الأغوار الشمالية.

وكانت قوات الاحتلال قد أفرجت عن الحناوي قبل أسبوع بعد أن أمضى ستة أشهر في الاعتقال.

واستشهد، فجر اليوم الخميس، المقاوم أمير خليفة، متأثرًا بإصابة بالغة الخطورة أصيب بها برصاص الاحتلال خلال اشتباك في منطقة زواتا غرب نابلس.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قوات الاحتلال بلدة قباطية جنوب جنين، وأطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال قرب مثلث الشهداء بمحيط مدينة جنين.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة عنبتا شرق طولكرم، كما استهدف الشبان البرج العسكري لجيش الاحتلال على مدخل مخيم العروب شمال الخليل بالزجاجات الحارقة.

وشهدت بلدة العيسوية وحي عين اللوزة ببلدة سلوان بالقدس المحتلة مواجهات مع قوات الاحتلال، فيما استهدف الشبان البرج العسكري لجيش الاحتلال قرب حاجز شعفاط بالمفرقعات النارية.

حرية نيوز