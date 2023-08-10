حماس تعقّب على استشهاد المقاوم أمير خليفة بنابلس

عقبت حركة حماس على اغتيال قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، للمقاوم أمير خليفة بنابلس فجر اليوم.

وقال الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع إن تزايد عمليات الاغتيال ضد المقاومين وآخرها فجر اليوم المطارد أمير خليفة غرب نابلس، تعكس حالة العجز الذي وصل إليه جيش الاحتلال في مواجهة أبطال المقاومة ميدانياً.

وشدد على أن عمليات الاغتيال الجبانة لن توقف مد المقاومة المتصاعد أو ترهب أبطالها الثائرين، بل ستكون وقوداً لاستمرار ثورة شعبنا بالعمليات البطولية والانتقام للشهداء والدفاع عن شعبنا.

وأكد على أن المقاومة الفلسطينية الباسلة في الضفة الغربية رسخت معادلة الرد على عدوان الاحتلال وتدفيعه ثمن جرائمه ولا زالت ماضية ومستمرة بعملياتها البطولية.

واستشهد، فجر اليوم الخميس، المقاوم أمير خليفة من سكان مخيم العين، متأثرا بجروح حرجة بعد اشتباكه مع قوات الاحتلال غرب نابلس، بعد مطاردة لأشهر.