الداخل المحتل: 913 جريمة قتل منذ العام 2014

وفق معطيات نشرتها "يديعوت أحرنوت" العبرية عن حجم الجريمة في الوسط العربي في الداخل الفلسطيني المحتل، العام 2023 يعتبر العام الأكثر دموية، وهو لازال بعيداً عن النهاية.

ووفق تلك المعطيات، بلغ عدد القتلى في الداخل المحتل خلال الشهور السبعة الماضية والأسبوع الأول من شهر أغسطس الحالي (146) جريمة قتل، لم تتمكن الشرطة (الإسرائيلية) من حل لغز سوى لـ (14) جريمة منها.

في الوقت الذي كانت فيه عدد جرائم القتل عن ذات الفترة من العام الماضي (67) جريمة، ومجمل الجرائم في ذات العام كاملاً بلغت (111) عاماً، تم حل لغز (25) جريمة منها، بينما بلغ عدد الجرائم في العام 2021 (126) جريمة قتل، تم حل لغز (38) منها.

وتابعت "يديعوت أحرنوت" نشر المعطيات الرقمية حول الجريمة في الداخل المحتل لتشير أن عدد القتلى في العام 2020 بلغت (113) جريمة.

وفي العام 2019 بلغت (96) جريمة، وفي العام 2018 بلغت (76)، وفي العام 2017 بلغت (72)، وفي العام 2016بلغت (58) جريمة، و(51) جريمة في العام 2014.

ووفق مؤشرات صادر عن منظمة أطباء لحقوق الإنسان أن 44% من سكان الداخل الفلسطيني المحتل قلقون على أمنهم الشخصي.