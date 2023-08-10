أجهزة السلطة تعتدي على مشيعي جنازة الشهيد خليفة بمخيم العين

اعتدت أجهزة أمن السلطة، على جنازة الشهيد أمير خليفة الذي ارتقى في مخيم العين بنابلس، حيث اعترضت أجهزة السلطة جنازة الشهيد وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي تجاه المشيعين.

وتعالت هتافات المشيعين في شوارع المخيم رفضا لسلوك الأجهزة الأمنية واعتداءاتها، حيث لم تسلم حتى جنازات الشهداء من هذا السلوك القمعي.

وهذه ليست المرة الأولى التي تعتدي فيها أجهزة السلطة على جنازات الشهداء، حيث قمعت أجهزة السلطة بوحشية جنازة الشهيد عبد الفتاح خروشة بمدينة نابلس قبل شهور قليلة، وأغرقت الجنازة بقنابل الغاز وضرب المشاركين فيها بالهروات.

وأفاد شهود عيان أن عشرات العناصر من أجهزة السلطة هجمت على المشاركين في الجنازة، الأمر الذي أدى إلى سقوط جثمان الشهيد عبد الفتاح خروشة، فيما أصيب بعد المواطنين بالاختناق ورضوض في أجسادهم.

وأكد مراسل "القناة 12" العبرية نير دفوري، أن قمع الأجهزة الأمنية لتشييع جثمان الشهيد خروشة في نابلس هو جزء من تفاهمات اجتماع العقبة الأمني.