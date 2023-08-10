جماهير غفيرة تشيّع جثمان الشهيد أمير خليفة بنابلس

شيعت جماهير غفيرة في نابلس، اليوم الخميس، جثمان الشهيد المقاوم أمير خليفة، الذي ارتقى خلال اشتباك مع قوات الاحتلال في بلدة زواتا غرب المدينة، فجر اليوم.

وانطلقت مسيرة التشييع من أمام مستشفى رفيديا باتجاه مخيم العين لتقلي عليه عائلته نظرة الوداع ويوارى الثرى.

وشاركت والدة الشهيد "خليفة" في تشييع جثمان نجلها وحمله، وسط تكبيرات وهتافات منددة بجرائم الاحتلال، ورددوا: "يا أم الشهيد نيالك، يا ريت أمي بدالك".

وزفت حركة حماس إلى جماهير شعبنا الفلسطيني العظيم وأحرار أمتنا العربية والإسلامية الشهيد المجاهد أمير أحمد خليفة (27 عامًا)، من مخيم العين غرب نابلس، الذي ارتقى خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال قرب قرية زواتا غرب المدينة.

وقالت: "إننا إذ تعزي ذوي الشهيد ومحبيه، نحيي مقاومينا الأبطال الذين يسطرون ملاحم بطولية ويتصدون بكل بسالة لاقتحامات الاحتلال وعدوانه".

وأكدت أن تصعيد المقاومة هو خيار شعبنا لتحرير الأرض والمقدسات، مبينةً أن دماء الشهداء الأبرار ستزيد من عزم وإرادة مقاومينا الشجعان لمواصلة واجبهم المقدس في الدفاع عن الأقصى وحماية شعبنا الفلسطيني التوّاق إلى الحرية والتخلّص من الاحتلال.

حرية نيوز