الطاقة بغزة: تحويل محطة توليد الكهرباء بالغاز الطبيعي يسير وفق المخطط

قال رئيس سلطة الطاقة في غزة جلال إسماعيل، إن سلطته تتابع مع الاتحاد الأوروبي استكمال عملية التدقيق على حسابات شركة كهرباء غزة.

ونفى إسماعيل وجود أي إشكالية مع الاتحاد الأوروبي في مسألة التدقيق على حسابات الشركة، مشيرًا أن الاتحاد أشرف على عملية تدقيق حسابات الشركة خلال السنوات الثلاث الماضية، ويجري حاليًا المتابعة مع الاتحاد لاستكمال عملية التدقيق.

وأوضح أن مشروع تحويل عمل محطة توليد الكهرباء في غزة بالغاز الطبيعي بدلا من الوقود الصناعي يسير فنيا وفق المخطط له.

وأشار إسماعيل إلى ضرورة إقرار قانون "الهيدروكربون" من قبل رام الله مع استكمال توقيع الاتفاقيات المتعلقة بالمشروع وقد خاطب الإتحاد الاوربي رئيس الحكومة برام الله من أجل الاسراع في إقرار القانون وتوقيع الاتفاقيات.

وذكر أنه من المفترض تسليم تصميم المشروع لسلطة الطاقة مع نهاية العام الجاري بعد استكمال المطلوب وفي مقدمته إقرار قانون "الهيدروكربون" من قبل رام الله، على أن يتم البدء بإجراءات تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع حتى عام 2026.

المصدر: وكالة الرأي