منع السباحة في بحر غزة حتى الثلاثاء القادم

أعلنت بلدية غزة منع السباحة بشكل كامل بدءاً من اليوم الأربعاء وحتى صباح الثلاثاء القادم، بسبب الارتفاع الملحوظ في الأمواج ونشاط الكبير في التيارات المائية.

وأهابت البلدية في بيان وصل "الرسالة نت" بالمصطافين على شاطئ البحر اتباع ارشادات المنقذين البحريين والالتزام برايات الإنقاذ المنتشرة على طول شاطئ البحر بسبب الارتفاع الملحوظ في الأمواج.

وفي وقت سابق، قال مدير دائرة الإنقاذ البحري في دائرة الحكم المحلي طارق بركات في تصريح صحفي، إنّ ستة مواطنين توفوا منذ بداية موسم السباحة في بحر قطاع غزة، من بينها 5 حالات وفاة خارج دوام المنقذين، وحالة واحدة خلال فترة الدوام.

وأشار إلى أنّ جميع حالات الوفاة بسبب الغرق كانت في شهر تموز/ يوليو الجاري، أما توزيعها على المدن فجاء كالتالي: 2 رفح جنوب قطاع غزة، 2 مدينة غزة، حالة نصيرات وسط القطاع، وحالة في دير البلح وسط القطاع.