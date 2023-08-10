"كوهين": تطبيع العلاقات مع السعودية مسألة وقت

قال وزير الخارجية (الإسرائيلي)، إيلي كوهين، إن "التوصل إلى اتفاق سلام وتطبيع العلاقات بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية مسألة وقت".

جاء ذلك في تصريحات صحفية، لموقع "واينت" (الإسرائيلي)اليوم الخميس، عقب مقال نشره في صحيفة "وول ستريت جورنال" عن تقدّم الاتصالات بين الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية من أجل تطبيع العلاقات بين "إسرائيل" والسعودية، الأمر الذي نفاه البيت الأبيض.

وقال "كوهين" إننا "نتواجد في نقطة زمنية تجتمع فيها المصالح الأمريكية والسعودية (الإسرائيلية)، وما جاء في الصحيفة الأمريكية حول التوصل لاتفاق قريب هو صحيح بنظري".

وأضاف أن "هذه نافذة الفرص قبل دخول واشنطن إلى المعركة الانتخابية، ولذلك أنا أقول إن السلام مع السعودية هو مسألة وقت"، على حد تعبيره.

ووفقًا لـ "كوهين" فإن المصلحة الأمريكية تنبع من يوجد بايدبن لنفسه إنجازًا سياسيًا يذهب به إلى الانتخابات الأمريكية المقبلة، إضافة إلى أن الاتفاق مع السعودية سيساعد الاقتصاد الأمريكي في خفض أسعار الطاقة.

وزعم أن إيران تعتبر عدو مشترك بين "إسرائيل" والسعودية.

وبيّن أن "إسرائيل" تسعى إلى تعاون اقتصادي مع السعودية، الأمر الذي بإمكانه حل أمور كثيرة وتعزيز السلام والأمن (الإسرائيلي)، وفق قوله.

ونشر "كوهين" مقالا في "وول ستريت جورنال"، أمس الأربعاء، قال فيه إنه "حال تعهد واشنطن للرياض بحماية نووية، وفق نموذج كوريا الجنوبية التي لا تملك سلاحا نوويا لكنها تحصل على حماية أميركية مقابل كوريا الشمالية، فإن السعودية لن تضطر إلى تطوير برنامج نووي خاص بها.