13 معتقلًا إداريًا مضربًا عن الطعام في سجون الاحتلال

ارتفع عدد الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام في سجونِ الاحتلال إلى 13 معتقلًا، بعد انضمام ستة معتقلين آخرين من سجن ريمون للإضراب منذ أمس الخميس.

والمعتقلون هم نجي نزال ومحمد تيسير زكانة وأنس أحمد كميل وثلاثتهم من بلدة قباطية في محافظة جنين وهم معتقلون منذ مايو الماضي.

ويضاف إليهم الأسير عبد الرحمن إياد براقة من مخيم عقبة جبر بأريحا وهو معتقل منذ أبريل الماضي، ومحمد باسم اخميس من بيت أمر وهو معتقل منذ نوفمبر الماضي والمعتقل زهدي عبيدو ومعتقل منذ مارس الماضي.

وما زال سبعة أسرى فلسطينيين يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري، بينهم المعتقل الإداري أسامة دقروق من سلفيت، منذ خمسة أيام، وسيف حمدان، وصالح ربايعة، وقصي خضر، وأسامة خليل منذ 13 يومًا، وكايد الفسفوس، وسلطان منذ ثمانية أيام.

ويواصل الأسرى الإداريون في عدة سجون ومن كافة الفصائل يواصلون خطواتهم النضالية، ضد جريمة الاعتقال الإداري.