توضيحات مهمة حول شركات المشغل لتصاريح العمال

قال وكيل وزارة العمل في قطاع غزة إيهاب الغصين إن أسماء تصاريح العمال ترشح عبر وزارة العمل حسب الدور وحسب اللون ولا يوجد تغير، ولا يمكن التسجيل من خلال شركات المشغل، موضحًا أن هدف هذه الشركات إنهاء ظاهرة السماسرة التي تستغل العمال وتأخذ من 2000 إلى 3000 شيكل شهريا في حال حصل على عمل أو لم يحصل.

وأضاف في تصريح لإذاعة صوت الأقصى أن شركة المشغل ملزمة بتوفير فرصة عمل رسمية للعامل وليس توفير تصريح للعمل فقط.

وبين أن شركات المشغل ستأخذ مبدئياً 3600 شيكل تقريبا من العامل، وغداً سيتم تحديد المبلغ الرسمي خلال الاجتماع مع شركات المشغل، وسيكون الدفع للشركة مرة واحدة كل 6 شهور لضمان حق الشركة بعدم تراجع العامل عن العمل ويقسم المبلغ على الشهور.

وذكر الغصين أن الإجازة المهنية المطلوبة للمشغل عبارة عن شهادة خبرة عن المهنة التي يعمل بها حتى يكون له فرصة أكبر بالحصول على عمل بالداخل المحتل، موضحًا أن الأربعين دينار جزء من تكاليف الامتحان للحصول على شهادة الخبرة لإثبات مهنة المقدم للمشغل وتقديم فرصة أفضل لصاحب المهنة وهي اختيارية وليس إجبارية.

ولفت إلى أنه سيتم تقديم أصحاب المنع الأمني مرة أخرى بعد سنة من المنع من قبل الشؤون المدنية، وسيتم وضع جزء من الأسماء مع شركات المشغل.

ووفق الغصين فإن تصاريح المشغل القديمة تسير كما هي وفي حال انتهائها تنضم إلى شركات المشغل.

وأوضح أن التسجيل للجدد سيكون في حال زيادة حصة غزة من التصاريح أو إنتهاء عدد من التصاريح السابقة، ومن المتوقع أن يكون بداية العام المقبل.