الأسرى الإداريون يصعدون من احتجاجاتهم ويرتدون لباس (الشاباص)

يبدأ الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال اليوم السبت، خطوة احتجاجية جديدة تتمثل في ارتداء لباس "الشاباص"، تزامنا مع إضراب عدد من الأسرى عن الطعام.

ومن المقرر أن ينفذ الأسرى الإداريون، خطوة ارتداء لباس "الشاباص" وذلك من الساعة 4:30 مساء اليوم، حتى إغلاق الأقسام، ما يعني إعلانهم الاستعداد لأي مواجهة.

ويواصل 13 أسيرًا إداريًا إضرابهم عن الطعام، وذلك ضمن الخطوات التي أقرتها لجنة الأسرى الإداريين.

وستشهد الأيام المقبلة انضمام مزيد من الأسرى للإضراب، وتوسيع دائرة الخطوات لتشمل معظم سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ويواصل الأسرى الإداريون في سجن "عوفر" وعدة سجون أخرى ومن كافة الفصائل خطواتهم النضالية، ضد جريمة الاعتقال الإداري.

ودعت جهات مختصة بالأسرى الكل الوطني الفلسطيني إلى تشكيل أكبر حالة دعم واسناد للأسرى الإداريين في معركتهم، والضغط على الاحتلال بكل الوسائل الممكنة ودفعه للاستجابة لمطالب الأسرى المشروعة.

وفي سياق متصل، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي جريمة العزل الانفرادي بحق قرابة 40 أسيرًا فلسطينيًا داخل سجونها، في ظروف قاسية.

وتفرض إدارة سجون الاحتلال ظروفًا صعبة بحق الأسرى المعزولين، بينهم القيادي رأفت ناصيف الذي اعتقله جيش الاحتلال في حزيران/ يونيو العام الماضي، عقب اقتحام منزله في طولكرم والعبث بمحتوياته.