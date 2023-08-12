مجدلاني للرسالة: صرف شيكات الشؤون الاجتماعية قريبًا

قال وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني، إن صرف شيكات مستحقات الشؤون الاجتماعية سيكون قريبا.

وفي رده على سؤال لـ"الرسالة نت"، حول موعد صرف الشؤون، أكتفى بالتعليق "قريبا، (..) أؤكد أنّ صرفها سيجري في وقت قريب".

وبحسب المتحدث باسم "الهيئة العليا للمطالبة بحقوق فقراء ومنتفعي الشؤون الاجتماعية" صبحي المغربي، فإن الشؤون باتت تصرف لمرة واحدة في العام، إذ كان آخر مرة صرفت فيها قبل عيد الفطر.

وكان الوزير مجدلاني قد صرّح في وقت سابق لـ"الرسالة نت" أن صرف الشؤون سيكون قبل نهاية شهر يوليو الماضي.

لكنّ مجدلاني لم يفصح مجددا عن الموعد النهائي للصرف، واكتفى بالقول: "قريبا".

وتنتظر عشرات الآلاف من الأسر، صرف دفعة الشؤون، قبيل افتتاح موسم العام الدراسي 2023- 2024م.

وصرّح المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي شادي عثمان، أنّ عملية الصرف ستجري قبل افتتاح المدارس لعام 2023- 2024.

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ويستفيد من مخصَّصات الشؤون الاجتماعية عدد كبير من المواطنين في محافظات الوطن نحو 116 ألف أسرة متعففة، حيث يبلغ عدد المستفيدين منها في قطاع غزة نحو 81 ألف أسرة متعففة، وعدد المستفيدين في الضفة الغربية نحو 36 ألف أسرة متعففة.

وتشكل غالبية الذين يحصلون على شيكات الشؤون الاجتماعية في قطاع غزة والضفة الغربية من كبار السن وذوي الإعاقات وأصحاب الأمراض المزمنة بالإضافة النساء الأرامل.

ويتكفل الاتحاد الأوروبي بتغطية 60% من قيمة فاتورة الشؤون الاجتماعية، التي يفترض أنّ تصرف على أربع فترات خلال العام الواحد، أي كل ثلاثة شهور مرة، نهاية شهر 3 و6 و9 و12.